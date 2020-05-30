Транзит российского газа сократился на 46%

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины"

Сообщается, что в январе-мае 2020 средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб.м/сут.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб.м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении

Вместе с тем, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированые мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб.м на 2020 год - ЭП).

Также сообщается, что сторона ГТС "выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - резюмировали в операторе.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет.

Экономическая правда