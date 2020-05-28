47 нардепов просят КС признать незаконным отделение ГТС от "Нафтогаза"

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что уполномоченные представители нардепов, которые подали представление, - нардепы от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

"Обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что энергетика является стратегически важной отраслью экономики Украины, от стабильности и устойчивого развития которой зависят жизнедеятельность и качество большинства сфер жизни общества, а также непосредственно благосостояние украинского народа не только нынешнего, но и будущих поколений", - заявили нардепы.

Среди народных депутатов, которые подписали представление в КС, в частности, Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Михаил Волынец, Иван Крулько, Валентин Наливайченко, Юлия Левочкина, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие.

Напомним:

17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Экономическая правда