Официально: От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему

Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Об этом написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Исполнительный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что компания приняла ГТС в управление.

"Новым владельцем ОГТСУ стала компания "Магистральные газопроводы Украины". Проект анбандлинга официально завершен", – добавил Макогон.

"Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине", – написал Коболев.

Он сообщил, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и "доказала, что является ответственным и надежным союзником".

"Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины", – добавил глава НАК "Нафтогаз".

Экономическая правда