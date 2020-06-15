От транзита российского газа "Оператор ГТС" получил 25 миллиардов гривен

С начала действия нового контракта на транзит газа "Нафтогаза" с "Газпромом" ООО "Оператор ГТС Украины" получил 25 млрд грн.

Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"У "Газпрома" с "Нафтогазом" подписан контракт, комфортный для россиян, а у оператора подписан стандартный контракт с "Нафтогазом". Но наши тарифы утверждает регулятор, и поэтому в контракте "Газпром-Нафтогаз" их зафиксировать нельзя.

Деньги за транзит сейчас поступают на счет "Нафтогаза", который рассчитывается с нами в полном объеме, по предоплате", - рассказал Макогон.

Он пояснил, что никакой комиссии "Нафтогазу" ОГТСУ не платит.

"Часть денег идет на наши операционные и капитальные затраты. Конечно, мы платим налоги - на прибыль, НДС и так далее. В бюджет мы уже заплатили - 4,3 млрд гривен. В конце года мы выплатим дивиденды акционеру", - добавил он.

Напоминаем:

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

17 декабря 2019 года секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС.