Новости 20 августа: "схемы" на Укрзализныце, увольнение руководителя таможни, меморандум государства с компанией-пустышкой

О "схемах" на Укрзализныце. Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Об увольнении руководителя таможни. Смена в.и.о главы Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица.

О концессии. 20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

О меморандуме государства с компанией-пустышкой. ООО "Н2" подписало меморандум с "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом" о сотрудничестве в строительстве завода электролизного производства водорода, а также создание вычислительного дата-центра. Сумма инвестиций составит 1 миллиард долларов.

Об трансатлантических перелетах. В Германии предлагает создать ограниченные воздушные коридоры между основными транспортно-пересадочными узлами в США и Европе в попытке оживить рынок трансатлантических перелетов.

О сговоре на строительстве моста. АМКУ открыл дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн.

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Рикошет от белорусского кризиса: грозит ли Украине дефицит нефтепродуктов

На долю белорусских нефтепереработчиков приходится 40% украинского рынка бензина и около 25% – рынка дизтоплива. Что будет, если заводы остановятся? Есть ли у Украины план "Б"? (укр)