В Германии придумали, как возобновить трансатлантические авиаперелеты

Федеральная ассоциация воздушного транспорта Германии (BDL), представляющая интересы авиакомпаний и операторов аэропортов страны, предлагает создать ограниченные воздушные коридоры между основными транспортно-пересадочными узлами в США и Европе в попытке оживить рынок трансатлантических перелетов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

В ходе онлайн-мероприятия для СМИ, состоявшегося в среду, руководство BDL сообщило, что пилотные проекты соединят аэропорты в Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе и прилегающем к Нью-Йорку городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, с Франкфуртом-на-Майне и Мюнхеном в Германии, а также с другими крупными европейскими межконтинентальными транспортно-пересадочными узлами.

Данная инициатива, которая потребует от пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на COVID-19, направлена на то, чтобы вернуть к жизни рынок трансатлантических авиаперевозок, который приносит наибольший доход отрасли, и помочь крупным европейским авиаперевозчикам, таким как Deutsche Lufthansa AG и IAG SA, восстановиться после пандемии, отмечает агентство.

По словам руководителей BDL Маттиаса фон Рандова и Питера Гербера, тестирование на коронавирусную инфекцию уже проводится в Бостоне и двух германских аэропортах, и оно может быть в короткие сроки запущено и в других местах.

Lufthansa, IAG и Air France-KLM имеют коммерческие партнерские отношения с крупнейшими авиакомпаниями США. Однако для реализации предложенного BDL плана власти стран должны согласовать вопрос о том, какой вид тестирования будет принят.

В прошлом месяце четыре крупнейших авиаперевозчика в США и Европе - Lufthansa, United Airlines Holdings Inc., IAG и American Airlines Group Inc. - обратились к вице-президенту США Майку Пенсу и члену Еврокомиссии по внутренним делам Илве Йоханссон с просьбой заключить международное соглашение о тестировании на коронавирус, чтобы возобновить трансатлантические рейсы.