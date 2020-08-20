АМКУ открыл новое дело по признакам тендерного сговора на строительстве Подольского моста

Админколегия Северного межобластного территориального отделения АМКУ открыла дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook глава отделения Алексей Хмельницкий.

"Админколегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ открыто дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн.

В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве, в частности при участии ООО "ФОРМА" и ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УКРБУД" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", - написал он.

Хмельницкий отметил, что отделение АМКУ, в частности, установило ряд обстоятельств:

представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, который принадлежит "сопернику", совместное использование IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

совместное использование IP-адресов для управления счетами;

не снижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах;

одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", - добавил Хмельницкий.

Он напомнил, что весной этого года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства моста компанией "Эко-Строй-Трейд" и ООО "ФОРМА" на общую сумму более 4 млрд. Сейчас идет сбор доказательств.

Напомним:

Подольский мост - мостовой переход, строящийся в Киеве через Днепр, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Начатое в 1993 г. (фактически в 2003) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия много раз откладывалась. Читайте также: Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост

Экономическая правда