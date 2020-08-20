Все разделы
Укр / Рус
Рикошет от белорусского кризиса: грозит ли Украине дефицит нефтепродуктов

Рикошет от белорусского кризиса: грозит ли Украине дефицит нефтепродуктов

Четверг, 20 августа 2020, 10:15 - Николай Топалов
На долю белорусских нефтепереработчиков приходится 40% украинского рынка бензина и около 25% – рынка дизтоплива. Что будет, если заводы остановятся? Есть ли у Украины план "Б"? (укр)

Після виборів президента Білорусі люди стали масово виходити на протести проти фальсифікації результатів голосування.

До страйків приєдналися працівники найбільших підприємств країни – МАЗ, БелАЗ, Білоруськалій, Білоруський металургійний завод та інші. Осторонь не залишилися і робочі нафтопереробного заводу Нафтан та Мозирського НПЗ, які забезпечували постачання пального в Україну.

Український уряд дуже уважно стежить за ситуацією в Білорусі, оскільки нафтопродуктова залежність від білорусів залишається суттєвою.

Три дні тому з цього приводу в Кабміні відбулося засідання, на якому білоруські контрагенти запевнили, що жодних збоїв із постачаннями не буде.

І дійсно, наразі прямої загрози зупинки технологічного процесу на заводах немає, однак якими будуть настрої вже завтра – не знає ніхто.

На цьому фоні алогічним виглядає нещодавнє рішення Кабміну щодо повторного запровадження мит на трубопровідний дизель з Росії, які суд нещодавно визнав незаконними.

Скасування спецмита, за словами учасників ринку, давало впевненість в тому, що у разі "випадіння" білоруських обсягів, вони можуть бути замінені постачаннями по трубі. Однак, рішення ухвалене.

"У наших політиків є одна характерна риса: вони спочатку роблять, потім говорять, а вже після, якщо пощастить, починають думати", – обурюється директор спеціальних програм НТЦ Психея Геннадій Рябцев.

Якою є залежність України від білоруських нафтопродуктів, що буде з цінами та ресурсним наповненням ринку у разі загострення ситуації та як уряд реагує на актуальні виклики, в матеріалі ЕП.

"Братська" залежність

Україна вже давно "підсіла" на імпортну продукцію. Завоювання вітчизняного ринку почалося більше 10 років тому, коли менеджмент Кременчуцького НПЗ "побив горщики" із росіянами і не зміг домовитися про постачання сировини на своє підприємство.

Білоруси за цей період захопили до 40% ринку бензину і близько 25% ринку дизпалива. Крім привабливої ціни на руку білорусам грала і зручна логістика: Мозирський НПЗ знаходиться навіть ближче до Києва, ніж контрольований групою "Приват" завод в Кременчузі.

"Столичний регіон – лідер зі споживання, тут продаються нафтопродукти як для промислового споживача, так і для АЗС. Споживачі цінують продукцію за високу якість, тому премія на білоруський ресурс постійно росла", – зазначає аналітик UPECO Олександр Сіренко.

За його словами, Україна залежить від Білорусі не лише по бензинам та дизелю, але й по скрапленому газу, на який припадає від 15 до 20% вітчизняного ринку.

В разі припинення постачання нафтопродуктів з Білорусі на українському ринку може виникнути хаос. На початковому етапі – контрольований.

"У трейдерів є запас ресурсу приблизно на 2 тижні. На переорієнтування маршруту постачань треба від трьох до чотирьох. Тому невелика паніка може виникнути, але одразу на ціни це, скоріш за все, не вплине", - пояснює Рябцев.

Серед першочергових завдань: забезпечення швидкого розмитнення нафтопродуктів на морському напрямку, оперативне розвантаження танкерів і розвезення нафтопродуктів залізницею.

"Закінчуються польові роботи і невдовзі зерно піде на експорт, УЗ не зможе забезпечити поставки зерна у порти, і одночасно розвозити нафтопродукти. Теоретично, Кременчуцький НПЗ може збільшити виробництво, але структура його корзини нафтопродуктів така, що істотно наростити виробництво він не може", - зазначив Рябцев. 

За його словами, у Міненерго на днях відбулася спеціальна нарада, на якій обговорювалася можливість проведення консультацій та розробки переліку заходів на випадок кризового розвитку подій.

Наразі ж ситуація із постачаннями стабільна: українська сторона не відбирає навіть зарезервовані обсяги, та й ціни вгору не рухаються. Все так і залишиться чи може це тиша перед бурею?

Українська дипломатія і білоруський бензин

Факти свідчать про те, що українські трейдери не планують втрачати дешевий ресурс, а білоруси зубами вчепяться за важливий ринок збуту. Але коли в економічні відносини втручається політика, всі попередні плани і домовленості одразу знецінюються.

З дипломатичної точки зору адекватна реакція представників України на гострі випади Олександра Лукашенка в бік нашої держави питань не викликає, однак загострення відносин між державами точно не додає оптимізму трейдерам.

Останні сподіваються, що політика не призведе до припинення імпорту з Білорусі, на яку припадає понад третина постачань від загального балансу ринку.

"Хтось забуває, що через кризу запасів у трейдерів залишилося тижня на два, а повна переорієнтація на інші маршрути потребує не менше місяця", -зазначає Рябцев.

Якщо ніхто не може точно спрогнозувати, що буде із білоруськими поставками через 2-3 тижні, то що говорити про довгострокову перспективу?

Україна довгий час крізь пальці дивилася на масове захоплення своїх ринків імпортерами, тому зараз ми вимушені дуже уважно стежити за тим, що коїться в цих самих країнах-імпортерах.

У разі повного припинення постачань з боку Білорусі учасники ринку припускають зростання цін на 5% - в межах 0,5-1 грн на літрі.

Можемо повторити

На цьому фоні питання у тредерів викликає і остання ініціатива щодо повторного запровадження спеціального мита на трубопровідний дизель з Росії.

Минулорічне рішення, за яке зі своєї кишені вже заплатив кожен українець, і яке суд визнав незаконним, напередодні було ухвалене повторно.

Згідно з постановою, на імпорт ДП з Росії трубопровідним транспортом знову буде застосовуватися спецмито в розмірі 4% від митної вартості товару, на скраплений газ — 3%. Йдеться про так званий податок на "трубу", про який ЕП вже неодноразово писала.

Виграли від цього рішення "зрозумілі" люди. За словами директора Консалтингової групи А-95, після запровадження мит, Кременчуцький НПЗ Коломойського збільшив виробництво дизелю майже на половину, а контрольована групою "Приват" Одеська перевалка наростила обсяги в 3,5 разу. При цьому імпорт з Росії знизився незначно – на 11%, а ринкова частка з 44% до 37%.

В "Нафтогазовій асоціації України", яка висловлює консолідовану позицію найбільших постачальників нафтопродуктів та мереж АЗС України – OKKO, WOG, Shell, Socar, KLO та ін., вже проаналізували ефективність цього рішення і дали свою оцінку.

Якщо коротко і по пунктах, то висновок приблизно такий:

  1. З точки зору кінцевого споживача мита спричинили підвищення цін на ДП і СВГ всіма постачальниками.
  2. З точки зору національного виробника (читай завод Ігоря Коломойського) — підвищили ціну і більше заробили.
  3. З точки зору імпортерів палива — збільшення собівартості закупівлі ДП і СВГ і відповідно підвищення оптових цін.
  4. З точки зору диверсифікації поставок ДП і СВГ в Україні — істотного впливу не відбулося.
  5. З точки зору впливу на ринок і подальшого розвитку ситуації — введення мит не є природним ринковим інструментом здатним розвивати ринок еволюційним шляхом за рахунок кращої якості і ціни палива.

В сухому залишку маємо класичну ситуацію "win-win по українські", коли "в плюсі" окремий олігарх і, можливо, "зрозумілі" чиновники.

Звичайно, можна припустити, що у відповідальних за це рішення осіб є власні розрахунки і презентації, в яких йдеться про кратне підвищення енергонезалежності України та зниження цін для українців. Але поки що їх ніхто не бачив.

Беларусь нефтепродукты бензин авиация

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС выделит 53 миллиона евро белорусскому обществу, уменьшив помощь государству 19 августа 2020, 18:25
Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности в Беларуси 18 августа 2020, 16:38
Министр цифровой трансформации приглашает белорусских айтишников в Украину 14 августа 2020, 19:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!