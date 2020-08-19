Новости 19 августа: таможня, урожай зерновых, Зеленский и "Укртрансбезопасность"

О таможне. Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

Об урожае зерновых. Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

О Зеленском и "Укртрансбезопасностью". Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.

О тендерах Минобороны. В первом полугодии 2020 года Министерство обороны успешно завершило 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд. грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд. грн.

О киберугрозе. Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы госвласти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости.

О мировой торговле. Во втором квартале 2020 года показатель барометра мировой торговли достиг исторического минимума в 84,5 пункта - это на 18,6 баллов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (104,1).

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Белорусский ІТ-бизнес на пороге великого переселения: воспользуется ли этим Украина

Отключение доступа к интернету и жестокое подавление протестов нанесли белорусскому ИТ-сектору значительный финансовый и репутационный ущерб. Отрасль прогнозирует массовый выезд специалистов из страны, в том числе в Украину. (укр)