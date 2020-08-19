В СНБО предупредили о подготовке масштабной кибератаки спецслужб РФ на органы госвласти

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы госвласти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что Национальный координационный центр кибербезопасности предупреждает об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - говорится в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к "масштабной скоординированной атаке на органы госвласти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам".

"Все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак. Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества",- добавил он.

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