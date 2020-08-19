"Мы строим дороги, а "товарищи" из Укртрансбезопасности разрушают": Зеленский хочет перезагрузить ведомство

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы знаем о большой проблеме - мы строим (автодороги. - ред.), А "товарищи" из Укртрансбезопасности - не все, но в целом - они разрушают.

Так что не контролируют перегружены перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", - сказал президент, общаясь с представителями СМИ.

По словам главы государства, из-за отсутствия доверия к Укртрансбезопасности было принято временное решение о привлечении к габаритно-весового контроля на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции.

Кроме того, как временная мера также были внедрены ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов - грузовик останавливается в любой местности на любом участке дороги.

"Поставлена задача Министерству инфраструктуры перезагрузить Укртрансбезопасность. Мне кажется, здесь реформа очень простая: как только человеческий фактор уйдет с дороги - все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет - шесть "пилотов" мы уже сделали около Киева", - отметил президент.

В целом, по его словам, планируется закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля.

"Я думаю, что только тогда это будет реформа. Когда Укртрансбезопасность, и полиция, и Служба безопасности, которые сейчас помогают, уйдут с дороги и не будут этим заниматься (контролировать соблюдение весовых норм. - ред.)", - отметил Зеленский.