В Минэкономики снизили прогноз урожая зерновых

Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн", - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы получили Черкасская (133,8 тыс га), Одесская (33,5 тыс га) и Кировоградская (21,3 тыс га) области.

"Существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс га), Кировоградской (146,7 тыс га) и Полтавской (120,5 тыс га) областях. В общем, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн", - говорится в сообщении.

Прогноз урожая кукурузы с 37 млн ​​тонн снижен до 35 млн тонн - а обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Напомним:

Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.

Экономическая правда