В первом полугодии сорвались 44% тендеров Минобороны

В первом полугодии 2020 года Министерство обороны успешно завершило 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд. грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд. грн.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на систему Prozorro.

Все тендеры организованны Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменено, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменено в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров - в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок.

Среди предметов закупок, по которым были отменены тендеры на наибольшую ожидаемую стоимость, в частности:

услуги по перевозкам общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн;

индивидуальное обмундирование - 648,9 млн грн;

продукты питания - 279 млн грн;

услуги по организации питания - 241,02 млн грн;

кухонные принадлежности - 212,02 млн грн;

услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств военного назначения - 154,7 млн грн.

Аналитики проекта "Марлин" отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренной действующей редакцией Закона "О публичных закупках".

Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса.

Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию.

Некоторые отмененные закупки Минобороны в Prozorro

Напомним, ранее проект "Марлин" сообщал, что на конец 2019 года Минфин был обеспокоен проблемами, по которым Минобороны и другие силовые структуры не успевали осваивать выделенные средства на нацбезопасность.