Новости 13 августа курс гривни, "Южмаш", "Укрзализныця"

О курсе гривни. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для достижения курса 30 гривен за доллар и инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.

О "Южмаше". Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в украинский "Южмаш" минимально 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей.

Об "Укрзализныце". Кабмин на следующей неделе в среду (19 августа) планирует рассмотреть кандидатуру на должность главы правления "Укрзализныци". По данным ЭП, на рассмотрение Кабмина подадут кандидатуру Владимира Жмака.

О Приватбанке и судье Вовке. Приватбанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Сергеем Вовком уголовного преступления - банк утверждает, что определение судьи по делу оффшорных компаний Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

О ценах на продукты. Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.

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