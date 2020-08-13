Кабмин планирует на следующей неделе рассмотреть кандидатуру на главу УЗ

Кабмин на следующей неделе в среду (19 августа) планирует рассмотреть кандидатуру на должность главы правления "Укрзализныци".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита на авиационный завод в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укрзализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть кандидатуру. И будет новый руководитель", - рассказал министр.

По данным ЭП, на рассмотрение Кабмина подадут кандидатуру Владимира Жмака.

Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним:

В апреле набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

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