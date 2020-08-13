Когда спиртовая отрасль "выйдет из тени" и при чем здесь приватизация

Как будут продаваться спиртовые заводы, кого они могут заинтересовать, и что мешает запустить этот процесс.(укр)

Донедавна Україна разом із Білоруссю були єдиними у світі країнами з державною монополією на виробництво спирту.

Поки решта країн успішно розвивала спиртову галузь на базі конкуренції приватних виробників, в Україні та Білорусі виробляли дорогий спирт. Зате під крилом держави.

Тепер ситуація змінюється кардинально – Україну чекає демонополізація галузі та приватизація об’єктів ДП "Укрспирт".

Покласти край

Закритий ринок, жорстка монополія державного підприємства "Укрспирт" та породжене цим несправедливе ціноутворення – таким був ринок спиртової галузі України усі ці роки.

Подібний стан на ринку був відмінним середовищем для розквіту корупції та провокував його учасників на численні зловживання і, подекуди, й на жахливі злочини. Крім того, закрита монополія стала основою для створення величезного тіньового ринку спирту.

Так, за останнє десятиріччя виробництво легального харчового спирту скоротилося в чотири рази, а частка його тіньового обороту зросла з 10% загального споживання в 2007 році до 55% у 2019 році.

Попри державну монополію на виробництво спирту в країні, більша його половина продукується "в тіні".

В Україні є горілчані компанії, що зовсім не купують сировину в ДП "Укрспирт", але при цьому продовжують випускати алкогольну продукцію. Є псевдохімічні та псевдолакофарбовані заводи, що нелегально виробляють спирт.

Врешті, й на заводах, що входять до ДП "Укрспирт", були зафіксовані випадки необлікованого виробництва спирту, який потім продають легальним та підпільним виробникам лікеро-горілчаних виробів.

З 2016 по 2019 роки на ДП "Укрспирт" змінилося п’ять директорів. Це промовисто свідчить про ефективність менеджменту. Правоохоронці досі розслідують численні зловживання під час закупівель та реалізації продукції на підприємстві, а також випадки ухилення від сплати податків.

Аудит засвідчив, що з 78 державних спиртових заводів: 22 – перебувають в незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам, 43 – взагалі не працюють вже тривалий час. На утримання всього цього господарства держава, витрачає близько 200 млн грн щорічно.

Якщо врахувати, що через нелегальний ринок спирту державний та місцевий бюджети недоотримують, за скромними підрахунками, від 8 до 10 млрд грн щороку, то ситуація здається ледве не катастрофічною.

Шлях до покращення ефективності роботи ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт" один – підприємства треба приватизувати.

Що змінилось

Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України про державне регулювання виробництва та обігу спирту, що значно лібералізувало діяльність у цій сфері. З 1 липня 2020 року ці зміни набули чинності.

Окремим законом об’єкти спиртової галузі вилучили з переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Знято обмеження на ліцензування приватних компаній: з 1 липня 2020 року суб’єкти господарювання можуть отримати ліцензію на виробництво та експорт спирту.

В ДП "Укрспирт" провели технічний та фінансовий аудити, списали неліквідне майно, ввели в експлуатацію не введені раніше основні засоби, привели у відповідність статут. Також до приватизації готуються активи Концерну "Укрспирт".

До цього переліку слід обов’язково додати: зміни до Закону України про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачають, що введення в експлуатацію та дозволи на будівництво нових підприємств з виробництва спирту надаватимуться тільки з 1 липня 2021 року, а до 1 січня 2024 року імпорт спирту в Україну обмежується.

Отже, для приватизації державних спиртзаводів створено найсприятливіші умови.

Як буде проходити приватизація

До 1 липня 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – купити державний завод на прозорому аукціоні. Натомість, держава захистить його бізнес на внутрішньому ринку, обмеживши конкуруючий імпорт до 2024 року.

Фонд держмайна, Мінекономіки та ДП "Укрспирт" розпочали підготовку до старту спиртової приватизації ще на початку року. Фонду вже передали пропозиції щодо приватизації 12 спиртзаводів.

Наразі проводиться інвентаризація, оцінка та постановка на баланс об’єктів приватизації зі складу ДП "Укрспирт", підготовка до аукціонів триває. Також ведеться робота щодо підготовки до приватизації підприємств Концерну "Укрспирт".

Варто знати. Коли йдеться про приватизацію спиртової галузі, то мається на увазі, передусім, 41 спиртзавод, що входить до складу ДП "Укрспирт". Частина з них є доволі успішними та має високий інвестиційний потенціал. Ці підприємства мають кошти на те, щоб провести інвентаризацію, поставити на баланс всі активи, провести оцінку. Цим вони, власне, зараз і займаються. Ще 37 заводів входять до складу Концерну "Укрспирт". З ними ситуація складніша через невирішені фінансові питання, що ускладнюють їхню підготовку до приватизації.

Передавати заводи на приватизацію планується окремими партіями. Кожен завод буде продаватися окремо, в рамках малої приватизації. Той покупець, що в ході аукціону запропонує найвищу ціну – стане щасливим володарем активу.

Хто може купити і що заважає

Найбільш зацікавлені у купівлі цих підприємств виробники алкогольних напоїв, тож очікується висока конкуренція на аукціонах.

Втім, потенційні інвестори – це не лише виключно ті, що виробляють харчові спирти. До складу ДП "Укрспирт" входять і підприємства, що виготовляють технічні спирти, біоетанол тощо.

Тобто, перелік потенційних інвесторів набагато ширший – це і фармацевтичні компанії, особливо актуально для виробників антисептиків, і виробники автомобільного палива, і агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

Україна – аграрна супердержава і потужний експортер зерна. Отже, чому не експортувати натомість продукт його переробки – спирт, створюючи додану вартість у країні?

Частина заводів, до яких підведено комунікації, а подекуди й залізничні лінії, можуть використовуватися як виробничі майданчики, вигідно розміщені в аграрних регіонах, чи елеватори.

Навіть ті об’єкти, які потребують ліквідації, можуть бути цікаві інвесторам, бо на їх базі можна створити логістичні центри, торговельні об’єкти, виробництва різного профілю.

А зараз про дуже важливе. Ключовою умовою успішної приватизації спиртових заводів є якнайшвидше затвердження урядом Програми реформування і розвитку спиртової галузі.

Цією Програмою має бути передбачене проведення інвентаризації підприємств Концерну та ДП "Укрспирт", процедуру передачі проінвентаризованих активів у Фонді держмайна, поділ цих активів на групи та проведення приватизації в рамках сформованих груп.

Розпочати приватизацію без затвердженої Кабміном Програми неможливо.

Вже за місяць після прийняття Програми Фонд буде готовий призначити перші аукціони з продажу спиртових заводів.

Про ефект

Реформа спиртової галузі давно визріла. Її реалізація стане потужним стимулом для розвитку виробництва.

Демонополізація галузі неодмінно стане двигуном її розвитку – надасть змогу створювати додану вартість всередині країни та робочі місця, вивести левову частку ринку з тіні і наповнити бюджети всіх рівнів податками.

Держава від цього виграє кілька разів. По-перше, у момент надходження коштів з продажу до бюджету. А це, за підрахунками ДП "Укрспирт", близько 2 млрд гривень за спиртові активи.

По-друге – це податки, які надходитимуть від реформованої галузі щомісячно. Кошти, які держава недоотримує від тіньового обігу – це в рази більша за будь-яку можливу вартість заводів сума – 8-10 млрд грн щорічно.

Закликаємо всіх потенційних інвесторів тримати руку на пульсі. Фонд держмайна, зі свого боку, забезпечить якісну підготовку, організацію та проведення аукціонів, а також гарантуватиме чесні та справедливі правила гри, однакові для всіх.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України