Какие продукты подорожали больше всего с начала года

Эльдар сарахман

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь - на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую - на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное - на 16,6% до 84,8 грн за кг.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал с 23,91 гривны до 24,94 гривны, батон - с 13,86 до 14,03 гривны.

За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% до 17,6 грн за бутылку.

Бензин марки А-92 подешевел с 26,98 гривны до 21,49 гривны, дизельное топливо - с 27,45 до 21,85 гривны.

Экономическая правда