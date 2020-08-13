Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк обратился в НАБУ относительно судьи Вовка

Приватбанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Сергеем Вовком уголовного преступления - банк утверждает, что определение судьи по делу оффшорных компаний Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"12 августа 2020 года Приватбанк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о совершении уголовного преступления в отношении судьи Печерского районного суда г.. Киева Вовка С.В.

В поданном заявлении банк утверждает, что определение судьи для рассмотрения заявления по делу № 757/7499/17 по иску 6 компаний-нерезидентов, связанных с семьей Суркисов, осуществлялось с нарушением установленного порядка определения судьи", - говорится в сообщении.

В заявлении банка, в частности, отмечается, что судья Сергей Вовк в нарушение требований законодательства, злоупотребляя служебным положением, принял к рассмотрению заявления истцов.

"В банке считают, что указанные действия грубо нарушают право на полномочный суд, ставят под сомнение справедливость и независимость суда и подрывают авторитет и престиж судебной власти в обществе.

В действиях судьи Печерского районного суда г. Киева Вовка С.В. усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда", - добавили в банке.

Напомним:

10 августа Приватбанк обратился в Печерский райсуд Киева с заявлением об отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения дела по иску 6 компаний-нерезидентов, связанных с семьей Суркисов, об обязательствах банка вернуть 350 млн долларов.

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом более $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Экономическая правда