Глава Минфина: Не вижу предпосылок для курса 30 гривен за доллар
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для достижения курса 30 гривен за доллар и инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.
Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".
По его словам, учитывая карантин, объемы импорта в Украину снизились на 18%, а экспорт упал на 6%.
"Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил министр.
"Стране нужен курс гривни, который обеспечивает макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке", - добавил он.
Марченко считает, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.
"Нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - сказал глава Минфина.
"После достижения в мае пикового значения снижаются темпы падения промышленного производства. Июль должен продемонстрировать восходящие показатели.
Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", - добавил он.
Напомним:
Эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы НБУ, никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется, заявил премьер Денис Шмыгаль.
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