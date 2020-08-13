Глава Минфина: Не вижу предпосылок для курса 30 гривен за доллар

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для достижения курса 30 гривен за доллар и инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

По его словам, учитывая карантин, объемы импорта в Украину снизились на 18%, а экспорт упал на 6%.

"Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил министр.

"Стране нужен курс гривни, который обеспечивает макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке", - добавил он.

Марченко считает, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.

"Нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - сказал глава Минфина.

"После достижения в мае пикового значения снижаются темпы падения промышленного производства. Июль должен продемонстрировать восходящие показатели.

Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", - добавил он.

Напомним:

Эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы НБУ, никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Читайте также: "Несправедливый курс гривни". Увидят ли украинцы 30 за доллар осенью