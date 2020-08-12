Новости 12 августа: опасные инвестиции, приватизация государственных "гигантов" и мышь, которая "съела" госрезерв зерна

Об опасных инвестициях. Специалисты определили два украинских и два российских юрлица, которые управляют в Украине инвестиционными проектам с признаками фиктивности.

Об обновленном реестре юрлиц. Обновленное программное обеспечение Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований ввели в промышленную эксплуатацию.

О приватизации государственных "гигантов". Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты".

О мыше, которая "съела" госрезерв зерна. Служба безопасности разоблачила чиновника одной из хлебных баз Госрезерва, который создал условия для хищения более тысячи тонн государственных запасов зерна.

О государственной авиакомпании. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии.

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Министр Владислав Криклий. О коррупции в УЗ, государственной авиакомпании и видеофиксации на дорогах

Кто больше всего пострадал от коронакризиса, что происходит с авиаотраслью, когда в Украине появится государственная авиакомпания, уменьшила ли видеофиксация количество нарушений на дорогах, и кто атакует министра. (укр)