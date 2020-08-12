17 инвестпроектов признали опасными для украинцев

Опираясь на список НКЦБФР, специалисты YouControl определили два украинских и два российских юрлица, которые управляют в Украине инвестиционными проектам с признаками фиктивности.

Об этом сообщает пресслужба компании.

Аналитики системы для проверки контрагентов обнаружили, что два проекты имеют зарегистрированных юрлиц в Украине, два в Российской Федерации, а остальные имеют "прописку" в оффшорных зонах (Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины).

Среди тех, которые имеют юрлиц в Украине, - это Израиль Инвестментс (Israel Investments Ltd) и B2B Jewelry (ФЛП Гонта Николай Петрович).

В первом Нацкомиссия видит признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов.

Что касается второго, то этот проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.

При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего.

Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица. Следовательно, отсутствуют четко определены ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины.

Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекту.

По данным YouControl, у ФЛП Гонты пока открыт ряд исполнительных производств (согласно записям в Едином реестре должников).

В списке привлекает внимание Украинский народный банк. Относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которая оперирует сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата только на онлайн-кошельки.

Среди проектов, которые функционируют в Украине от имени российских юрлиц, - FTC (его юрлицо - ОАО "ФТК А" действует с 2018 года) и Avalon Technologies (ОАО "Авалон 13-06" зарегистрирована в 2013 году).

Россияне замечены и в составе директоров проекта Get4me, который тоже содержится в списке НКЦБФР.

"К признакам фиктивности инвестиционного проекта относят отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, большой процент гарантированной доходности, отсутствие подписанных документов и тому подобное. Все это указывает на непрозрачное ведение бизнеса.

Если мы видим, что у контрагента есть проект, в котором Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку видит признаки фиктивности, то существует значительная вероятность того, что сотрудничество с ним может нести риски.

Ведь кроме возможных потерь из-за мошенничества, правоохранительные органы могут рассматривать вашу компанию как соучастника в финансовых сделках", - комментирует Даниил Глоба, заместитель директора по юридическим вопросам компании YouControl.