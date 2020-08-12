Криклий рассказал, на каком этапе находится создание государственной авиакомпании
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
"В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель - это становится интереснее.
Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие "Антонов" - это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш "Антонов" и говорит: "Берите пассажирский самолет "Антоно ", первый вопрос, который там задают: "А они летают на ваших авиарейсах внутренних?" - "Нет". О чем дальше говорить? ", - рассказал министр.
"Будет здорово, если мы сможем "Антонов" вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву", - добавил он.
По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет "очень активно с большими консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс".
"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий.
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Напомним:
22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
В Офисе президента ведут подсчеты, во сколько обойдется создание новой государственной авиакомпании.
Экономическая правда
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