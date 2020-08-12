Минюст обновил единый реестр юрлиц: что изменилось
Обновленое программное обеспечение Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований ввели в промышленную эксплуатацию в 19:00 11 августа, на 5 дней раньше, чем планировалось.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Как отмечается на странице Министерства в Twitter, реестр имеет ряд новых опций:
- отпала необходимость установки отдельные приложения на персональный компьютер;
- бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;
- внесение изменений информации о юрлице в один этап;
- учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;
- отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарах владельцах;
- шаблоны документов для распечатки;
- PDF-формат для сканирования документов;
- ликвидация ЧП в один этап;
- внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.
Обновленный реестр - по ссылке.
Напомним:
Ранее Минюст анонсировал, что с 7 по 16 августа 2020 года не будет работать Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций (для пользователей будут доступны только отдельные услуги) - в этот период будет проходить обновление его технической составляющей.
Экономическая правда
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