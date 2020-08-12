Минюст обновил единый реестр юрлиц: что изменилось

Обновленое программное обеспечение Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований ввели в промышленную эксплуатацию в 19:00 11 августа, на 5 дней раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как отмечается на странице Министерства в Twitter, реестр имеет ряд новых опций:

отпала необходимость установки отдельные приложения на персональный компьютер;

бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;

внесение изменений информации о юрлице в один этап;

учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;

отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарах владельцах;

шаблоны документов для распечатки;

PDF-формат для сканирования документов;

ликвидация ЧП в один этап;

внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.

Обновленный реестр - по ссылке.

Напомним:

Ранее Минюст анонсировал, что с 7 по 16 августа 2020 года не будет работать Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций (для пользователей будут доступны только отдельные услуги) - в этот период будет проходить обновление его технической составляющей.

Экономическая правда