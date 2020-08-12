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Минюст обновил единый реестр юрлиц: что изменилось

Среда, 12 августа 2020, 11:39
 

Обновленое программное обеспечение Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований ввели в промышленную эксплуатацию в 19:00 11 августа, на 5 дней раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как отмечается на странице Министерства в Twitter, реестр имеет ряд новых опций:

  • отпала необходимость установки отдельные приложения на персональный компьютер;
  • бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;
  • внесение изменений информации о юрлице в один этап;
  • учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;
  • отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарах владельцах;
  • шаблоны документов для распечатки;
  • PDF-формат для сканирования документов;
  • ликвидация ЧП в один этап;
  • внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.
 

Обновленный реестр - по ссылке.

Напомним:

Ранее Минюст анонсировал, что с 7 по 16 августа 2020 года не будет работать Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций (для пользователей будут доступны только отдельные услуги) - в этот период будет проходить обновление его технической составляющей.

Экономическая правда

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Минюст

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