Новости 9 июля: выход из кризиса, обыски у производителя детского питания, электробусы "Южмаша"

О выходе из кризиса. В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.

Об обысках у производителя детского питания. Полиция выполняет обыски в офисе компании по производству детского питания "Экония", на заводе и в доме президента предприятия.

Об электробусах "Южмаша". Государственное космическое агентство, Южмаш и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум по производству 5000 электробусов на 23 млрд гривен.

О беспилотнике Tesla. Американский производитель электромобилей Tesla "очень близка" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.

О мнении Зеленского по поводу НБУ. Президент Владимир Зеленский считает, что у Национального банка очень жесткая монетарная политика, по его словам, до конца года должен быть решен вопрос с более упрощенными процедурами получения бизнесом кредитов.

О падении ВВП. В январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%, по уточненным данным Госстата, в 1 квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

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