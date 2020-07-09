У производителя детского питания "Малятко" проходят обыски, компания заявляет о рейдерстве

Полиция выполняет обыски в офисе компании по производству детского питания "Экония", на заводе и в доме президента предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Эконии".

В компании заявляют, что полиция выполняет "преступный заказ" со стороны рейдеров и штучно преследует компанию.

"9 июля, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Сейчас обыск продолжается одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.. Золотоноша) и в киевском офисе.

В киевский офис полиция ворвалась силой и разбил входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.

Дополнено. В комментарии ЭП, пресс-служба компании отметила, что это уже третья попытка захватить имущественный комплекс "Экония". Предыдущие попытки были в 2008-м и 2018-м годах. В компании связывают попытки рейдерства с бывшим владельцем обанкротившейся мебельной фабрики Анатолием Титовым. После банкротства территорию фабрики, в запущенном состоянии, выкупили для строительства завода "Экония".

Экономическая правда