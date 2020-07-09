За 5 месяцев 2020 года ВВП Украины сократился на 5,9% — Минэкономики

В январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%, по уточненным данным Госстата, в 1 квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

Отмечатеся, что по итогам 5 месяцев года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,3% по сравнению с падением на 6,7% в январе-апреле и 3,8% в первом квартале года.

"В мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений", - говорится в отчете.

О замедлении темпов падения свидетельствует, в частности, рост индекса ожиданий деловой активности, который рассчитывает НБУ, с 29,9 до 37 пунктов, однако показатель менее 50 свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса.

"При этом, негативное влияние распространения в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", - добавили в Минэкономики.

Напомним:

Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2020 упал на 1,3% (в предварительном прогнозе Госстата ожидалось 1,5%).

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Экономическая правда