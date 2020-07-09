"Зачем платить": сколько Киев и другие украинские города зарабатывают на паркингах

ЭП составила рейтинг крупнейших городов Украины по размеру доходов, получаемых от паркингов, и сравнила его с результатами городов мира. Что в итоге получилось?(укр)

У 2019 році комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" заробило на паркінгах 86 млн грн, але скільки з них потрапило в бюджет Києва і на що вони пішли?

Скільки заробляють на паркінгах обласні центри України та закордонні міста, і які частки доходів міських бюджетів становить цей заробіток?

США

Збір за місця для паркування транспортних засобів приносить бюджетам американських міст десятки і сотні мільйонів доларів щорічно.

Так, у 2016 році Нью-Йорк заробив на міських паркінгах 545 млн дол або 0,75% доходів бюджету міста. Чикаго заробило 264 млн дол або 3,62%. В середньому паркінги приносять бюджетам американських міст 1% доходів.

Для порівняння: в Україні цей показник становить 0,06%, тобто в 16 разів менше.

Дохід міст США від продажу паркувальних квитків, 2016 рік

Дохід, млн дол Місто Населення, млн Бюджет міста, млн дол, 2015 рік Частка доходів від паркінгів у міському бюджеті 545,0 Нью-Йорк 8,62 73 000 0,75 264,0 Чикаго 2,71 7 300 3,62 148,0 Лос-Анджелес 4,00 8 100 1,83 88,2 Сан-Франциско 0,88 7 900 1,12 72,2 Філадельфія 1,58 4 500 1,60 68,2 Вашингтон 0,69 10 100 0,68 61,7 Балтимор 0,61 1 600 3,86 57,8 Бостон 0,68 2 700 2,14 32,1 Сан-Дієго 1,42 3 000 1,07 27,4 Денвер 0,70 1 500 1,83 20,7 Сіетл 0,72 4 400 0,47 14,9 Мілуокі 0,59 600 2,48 12,8 Детройт 0,67 2 600 0,49 11,5 Х'юстон 2,31 5 200 0,22 11,4 Сан-Хосе 1,03 3 000 0,38 9,0 Шарлотт 0,85 2 100 0,43 5,6 Колумбус 0,87 800 0,70 5,2 Медісон 0,25 300 1,73 4 Остін 0,95 3 500 0,11 2,8 Даллас 1,34 2 800 0,10 1,1 Мемфіс 0,65 600 0,18 1,1 Джексонвілл 0,89 1 000 0,11 0,9 Фенікс 1,62 3 500 0,03 0,6 Нешвіл 0,69 1 800 0,03 0,4 Санта-Фе 0,08 дані відсутні дані відсутні

Джерело: topviewnyc.com

Знайти більш свіжі дані автору не вдалося, але представлені цифри дають уявлення про розмір фінансової екосистеми платних паркінгів. Найбільший дохід на одного жителя приносять паркінги в американському місті Балтиморі.

Дохід від паркування на душу населення у містах США, 2016 рік, дол

100,87 Балтимор 98,80 Сан-Франциско 98,27 Вашингтон 97,20 Чикаго 83,37 Бостон 63,20 Нью-Йорк 45,70 Філадельфія 38,98 Денвер 37,00 Лос-Анджелес 28,66 Сіетл 25,10 Мілуокі 22,61 Сан-Дієго 20,38 Медісон 19,02 Детройт 11,01 Сан-Хосе 10,48 Шарлотт 6,37 Колумбус 5,03 Санта-Фе 4,97 Х'юстон 4,21 Остін 2,09 Даллас 1,69 Мемфіс 1,23 Джексонвілл 0,87 Нешвіл 0,55 Фенікс

Джерело: topviewnyc.com

Україна: рейтинг міст за доходами від паркінгів

В Україні майже половина обласних центрів не заробляє на паркінгах. Або міська влада не цікавиться цим питанням, або на міських паркінгах заробляють приватні структури і не платять за це в бюджет міста.

Доходи бюджетів Запоріжжя, Кропивницького, Полтави, Рівного та Сум у 2018- 2019 роках впали, але керівництво міст не поспішає заробляти на паркінгах.

Більш того, Ужгород та Черкаси у 2018 році заробляли на місцях для паркування, але у 2019 році припинили отримувати за це доходи.

У той же час невеликі міста ­­– Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці – у 2019 році заробили на паркінгах понад 1 млн грн кожне. Рахунок доходів міст "великої п’ятірки" (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів) йде на десятки мільйонів.

Рейтинг обласних центрів за сумою збору за місця для паркування, 2019 рік, млн грн

Київ 35,70 Одеса 29,50 Львів 13,10 Дніпро 12,60 Харків 11,20 Тернопіль 2,40 Івано-Франківськ 1,10 Чернівці 1,00 Чернігів 0,70 Херсон 0,50 Луцьк 0,03 Хмельницький 0,01 Вінниця збір відсутній Житомир збір відсутній Ужгород збір відсутній Запоріжжя збір відсутній Кропивницький збір відсутній Миколаїв збір відсутній Полтава збір відсутній Рівне збір відсутній Суми збір відсутній Черкаси збір відсутній Донецьк н. д. Луганськ н. д.

Джерело: openbudget.gov.ua

Київ

Між тим, це не межа. За даними проєкту генплану Києва, у столиці у 2020 році зареєстровано 1,2 млн автомобілів. Для порівняння: У Нью-Йорку – 1,4 млн авто, проте бюджет Нью-Йорка у 2016 році отримав від паркінгів 545 млн дол, а Київ у 2019 році – 1,3 млн дол. Так, ці міста перебувають в різних "вагових" категоріях, проте порівняння показує, що потенціал столиці ще не розкритий.

До речі, "Київтранспарксервіс" у 2019 році отримав набагато більший дохід – 86 млн грн, але з цих грошей в бюджет міста потрапило лише 35,7 млн грн. Причина – підприємство витрачає багато коштів, 20,5 млн грн на рік, на оплату праці: 102 працівники КП в середньому заробляли по 15,6 тис грн на місяць.

Там кажуть, що зменшити витрати на оплату праці можна в разі введення в дію автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП).

Київ може підвищити доходи міського бюджету від паркінгів також завдяки збільшенню кількості місць для паркування. У 2019 році в столиці їх було 32 тис. З них 6,1 тис експлуатує "Київтранспарксервіс", 25,9 тис КП здає в оренду через аукціони в "ProZorro.Продажі". У грудні 2019 року підприємство направило в КМДА матеріали щодо збільшення кількості місць на 22 тис до 54 тис.

Збільшити доходи бюджету Києва від вуличних паркінгів можна також шляхом покращення платіжної дисципліни водіїв, виведення паркінгів з тіні, введення лише безготівкового розрахунку, збільшення вартості години паркування.

На думку засновника девелоперської компанії KAN Development Ігора Ніконова, проблема столичних паркінгів в дефіциті майданчиків, а втому що ними не користуються.

"Паркінги не будуються з однієї простої причини: ними ніхто не користується. Легше безкарно кидати машину де попало. Будівництво паркінгів має бути бізнесом, за бюджетні гроші будувати неправильно", – заявляв раніше Ніконов в інтерв'ю ЕП.

У містах ЄС, де місцева влада намагається обмежити використання авто, підвищується вартість паркування. Через це місцеві жителі частіше залишають свої машини вдома і користуються громадським транспортом. Проте через відсутність у Києві ефективної і якісної системи громадського транспорту радикальне підвищення тарифів на паркування неактуальне.

До речі, 60% коштів, які люди платять у столиці України за паркування, йдуть на заходи департаменту транспортної інфраструктури – виконавчого органу КМДА із забезпечення безпеки дорожнього руху. Loading...

Одеса, Львів, Дніпро, Харків

В умовному рейтингу ефективності експлуатації міських паркінгів перше місце посідає Одеса, випереджаючи Київ. Бюджет цього міста в шість разів менший за столичний, населення менше утричі, однак частка зборів за паркування в бюджеті Одеси становить рекордні для України 0,26%. Бюджет міста у 2019 році отримав від паркінгів 29,5 млн грн, що лише на 6 млн менше, ніж у столиці.

При цьому діяльність КП "Одестранспарксервіс" абсолютно непрозора на відміну від "Київтранспарксервісу". В одеського КП відсутній сайт, кількість місць для паркування невідома. З відкритих джерел відомо лише про найвищі в країні тарифи: у прибережних районах вартість години паркування сягає 50 грн.

У Львові кількість місць на комунальних паркінгах, підконтрольних ЛКП "Львівавтодор", зменшилася з 6,4 тис у 2015 році до 1,2 тис у 2019 році. У той же час дохід міського бюджету від паркінгів збільшився з 2,3 млн грн у 2015 році до 13,1 млн грн у 2019 році. Діяльність ЛКП "Львівавтодор" також непрозора.

У Дніпрі керівництво КП "Міськавтопарк" стверджує, що має близько 6,5 тис місць, проте на платній основі працюють лише 3 тис. У 2019 році бюджет міста отримав від паркінгів 12,6 млн грн. Діяльність комунальних паркінгів у Дніпрі теж непрозора. З КП конкурує приватне ТОВ "Паркт сервіс группе".

У Харкові паркуванням займається КП "Харківпарксервіс". Його робота теж непрозора: на сайті відсутні фінансові результати, кількість і динаміка місць, плани розвитку. У 2019 році бюджет отримав від паркінгів 11,2 млн грн. У місті найнижча ціна години паркування серед міст "великої п'ятірки" – 5 грн.

Паркувальні рейтинги обласних центрів

Частка збору за місця для паркування в доходах українських міст у 4-50 разів менша, ніж у містах США.

Рейтинг обласних центрів за часткою збору за паркування в доходах бюджетів міст, 2019 рік, %

Одеса 0,26 Львів 0,12 Дніпро 0,09 Тернопіль 0,09 Харків 0,07 Київ 0,06 Івано-Франківськ 0,04 Чернівці 0,04 Херсон 0,02 Чернігів 0,02 Луцьк 0,00 Хмельницький 0,00 Вінниця збір відсутній Донецьк збір відсутній Житомир збір відсутній Ужгород збір відсутній Запоріжжя збір відсутній Кропивницький збір відсутній Луганськ збір відсутній Миколаїв збір відсутній Полтава збір відсутній Рівне збір відсутній Суми збір відсутній Черкаси збір відсутній Донецьк н. д. Луганськ н. д.

Джерело: openbudget.gov.ua

У рейтингу обласних центрів за темпами росту доходів від збору за паркування за 2018-2019 роки перші два місця посіли Луцьк і Хмельницький, але там надто низька база для порівняння. Справжнім лідером є Тернопіль. Місто на 220 тис жителів за рік збільшило дохід від комунальних паркінгів на 50% до 2,4 млн грн.

Рейтинг обласних центрів за темпами росту доходів міст від збору за паркування, 2018-2019 роки, %

Луцьк 328,6 Хмельницький 233,3 Тернопіль 50,0 Івано-Франківськ 37,5 Львів 35,1 Дніпро 24,7 Чернігів 16,7 Одеса 16,6 Київ 11,4 Харків 8,7 Чернівці 0,0 Херсон -72,2 Черкаси -100,0 Вінниця збір відсутній Житомир збір відсутній Ужгород збір відсутній Запоріжжя збір відсутній Кропивницький збір відсутній Миколаїв збір відсутній Полтава збір відсутній Рівне збір відсутній Суми збір відсутній Донецьк н. д. Луганськ н. д.

Джерело: openbudget.gov.ua

Рейтинг доходів від паркінгів на душу населення очолює Одеса.

Дохід від паркінгів на душу населення обласного центру, 2019 рік, грн

Одеса 29,2 Львів 18,2 Дніпро 12,7 Київ 12,1 Тернопіль 10,9 Харків 7,8 Івано-Франківськ 4,8 Чернівці 3,8 Чернігів 2,5 Херсон 1,7 Луцьк 0,1 Хмельницький 0,0 Вінниця збір відсутній Житомир збір відсутній Ужгород збір відсутній Запоріжжя збір відсутній Кропивницький збір відсутній Миколаїв збір відсутній Полтава збір відсутній Рівне збір відсутній Суми збір відсутній Донецьк н. д. Луганськ н. д.

Джерело: openbudget.gov.ua

Скільки коштує година паркування в містах ЄС

У 2016 році журналісти Euronews провели дослідження вартості години паркування в центрі європейських міст.

Вартість години паркування в центральних частинах міст, євро

8,11 Лондон 7,65 Стокгольм 6,40 Осло 5,11 Копенгаген 5,00 Амстердам 4,89 Мадрид 4,00 Париж 4,00 Відень 4,00 Афіни 4,00 Цюріх 3,70 Барселона 3,50 Мілан 3,40 Дублін 3,00 Таллінн 3,00 Гельсінкі 3,00 Рим 3,00 Братислава 3,00 Рига 2,75 Женева 2,50 Франкфурт 2,40 Брюссель 2,00 Берлін 2,00 Прага 2,00 Любляна 2,00 Вільнюс 2,00 Люксембург 1,40 Будапешт 1,33 Одеса 1,25 Лісабон 1,25 Глазго 1,16 Варшава 0,80 Львів 0,50 Софія 0,50 Бухарест 0,30 Київ 0,16 Харків

Джерело: euronews.com. Дані щодо міст ЄС – за 2016 рік, дані щодо міст України – за 2019 рік

Дослідники виявили пряму залежність вартості години паркування в центрі міста від вартості нерухомості в цьому місті.

Джерело: euronews.com

Висновок

Досвід США свідчить, що збір за місця для паркування може бути суттєвим джерелом доходів міст. Між тим майже половина міськрад обласних центрів України, бюджети яких з року в рік скорочуються, нехтують цим джерелом. Вони або не займаються паркувальним бізнесом, або вивели цей бізнес в тінь.

Своєю чергою, міста України, бюджети яких отримують дохід від місць для паркування, ведуть цей бізнес непрозоро і часто неефективно, від чого міські скарбниці втрачають мільйони і десятки мільйонів гривень.