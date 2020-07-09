Все разделы
Укр / Рус

Маск: Tesla "очень близка" к презентации революционной технологии для беспилотных авто

Четверг, 9 июля 2020, 11:25
 

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близка" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.

Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters.

"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро.

Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году", - сказал Маск.

В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации бля беспилотных автомобилей.

Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.

"Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующие систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто", - добавил Маск.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Tesla Маск

powered by lun.ua
Материалы по теме
Tesla выпустила шорты по 69 долларов: это ирония над скептиками, не верящими в успех компании 6 июля 2020, 15:56
Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиард долларов 21 июня 2020, 15:58
Акции дороже 1000 долларов: Tesla может стать самым дорогим автопроизводителем  11 июня 2020, 16:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!