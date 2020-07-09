Маск: Tesla "очень близка" к презентации революционной технологии для беспилотных авто
Американский производитель электромобилей Tesla "очень близка" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.
Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters.
"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро.
Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году", - сказал Маск.
В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации бля беспилотных автомобилей.
Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.
Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.
"Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующие систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто", - добавил Маск.
Экономическая правда
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