Маск: Tesla "очень близка" к презентации революционной технологии для беспилотных авто

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близка" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.

Об этом заявил основатель Tesla Илон Маск, передает Reuters.

"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро.

Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году", - сказал Маск.

В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации бля беспилотных автомобилей.

Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.

"Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующие систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто", - добавил Маск.

Экономическая правда