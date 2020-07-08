Новости 8 июля: рекордный экспорт, "зеленые" инвесторы, предложение Гонтаревой для МВФ

Об экспорте. 2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки

О "зеленых" инвесторах. Иностранные инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды.

О Гонтаревой. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка.

Об УЗ. Кабинет министров предоставил "Укрзализныци" отсрочку по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 года.

О налоговых льготах. Лишь в 2019 году путем предоставления налоговых льгот госбюджет недополучил эквивалент 1,3 млрд долларов поступлений, а в течение 2015-2019 годов общие потери госбюджета за этим источником составляют 6,4 млрд долларов.

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Потерянные миллиарды. Кто и сколько теряет, а кто – получает от налоговых льгот

Объем средств, которые ежегодно теряет госбюджет от предоставления налоговых льгот, сопоставим с объемом поддержки МВФ. Эти средства можно было бы потратить на социальные нужды, но они идут владельцам крупных предприятий. (укр)