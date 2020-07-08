В 2015-2019 годах из-за налоговых льгот госбюджет недополучил более 6 миллиардов долларов

Лишь в 2019 году путем предоставления налоговых льгот госбюджет недополучил эквивалент 1,3 млрд долларов поступлений, а в течение 2015-2019 годов общие потери госбюджета за этим источником составляют 6,4 млрд долларов.

Об этом сообщается в статье на ЭП.

"Поддерживая отдельные бизнесы, правительство теряет объем средств, соизмеримый с займами международных финансовых организаций, которые еще надо возвращать", - отмечается в материале.

По данным налоговой службы, в 2010 году из-за предоставление льгот госбюджет недополучил 37 млрд грн или 15,4% доходов, в 2011 году - 59,2 млрд грн или 18,8% доходов.

За годы президентства Януковича (2010-2013 годы) госбюджет недосчитался 180,5 млрд грн доходов. Эти деньги попали в карманы отдельных налогоплательщиков.

"С точки зрения публичных финансов налоговые льготы - это недополученные доходы бюджета. Доходы, которыми государство могло бы финансировать дополнительные медицинские, образовательные, социальные услуги гражданам или развитие инфраструктуры. Налоговые льготы выгодны прежде всего крупному бизнесу. Чем больше предприятие, которое может рассчитывать на льготі, тем больше оно может оставить себе.

Именно поэтому после Революции достоинства и изменения режима правительство взяло курс на сворачивание многочисленных налоговых льгот. В 2015 году власть ликвидировала последнюю крупную отраслевую льготу - специальный налоговый режим для аграрного сектора. Это позволило значительно расширить налоговую базу и снизить ЕСВ с 43% до 22%", - пишут авторы.

Отмечается, что по результатам 2015 года общий объем потерь государственного бюджета от льгот составил 51,6 млрд грн или 9,7% доходов бюджета. В 2017 году этот объем уменьшился более чем вдвое - до 19,9 млрд грн или 2,5% доходов.

При этом, последние два года количество предоставленных льгот и объем потерь от них государственного и местных бюджетов начали расти.

По данным ГНС, потери госбюджета от предоставления налоговых льгот увеличились с 19,9 млрд грн в 2017 году до 33,5 млрд грн или 3,4% доходов бюджета в 2019 году, местных бюджетов - с 6,2 млрд грн до 9,2 млрд грн.

"Наибольший объем средств, который остается у бизнеса из-за предоставления налоговых льгот, приходится на НДС. В 2019 году только эти льготы обошлись бюджету 30,9 млрд грн или почти 2% всех доходов сводного бюджета (государственный + местные, - ЭП). Поскольку 100 % НДС уплачиваются в госбюджет, соответственно, эти потери приходятся именно на него.

Вторая по "весу" льгота - налог на имущество, уплачиваемый в местные бюджеты. Из года в год объем потерь в данном сегменте стремительно растет: за пять лет объем этой льготы вырос втрое - с 3,8 млрд грн до 9,2 млрд грн", - говорится в статье.

На третьем месте - льгота по налогу на прибыль, здесь объем недопоступлений в госбюджет в 2019 году составил 1,7 млрд грн. За пять лет объем средств, который остается у налогоплательщиков вследствие действия этой льготы, вырос в 3,5 раза.

При этом, ни правительство, ни парламент не имеют четкой политики предоставления налоговых льгот.

В проекте стратегии Минфина до 2023 года "Самодостаточность" тематика налоговых льгот подана лишь вскользь. Так, в разделе "Налоговые стимулы для развития экономики" говорится о намерении ввести еще одну льготу - освобождение от налогообложения части прибыли предприятий, которая тратится на инвестирование.

В Украине также отсутствует система мониторинга влияния льгот, что не дает возможности оценить эффект от внедрения таких мероприятий.

Читайте подробнее в статье: Потерянные миллиарды. Кто и сколько теряет, а кто – получает от налоговых льгот

Экономическая правда