Украина экспортировала рекордное количество зерна
2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых:
кукуруза – 30,3 млн тонн;
пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн;
ячмень – 5,08 млн тонн;
рожь — 8,2 тыс тонн;
другие зерновые и зернобобовые — 791 тыс тонн.
Всего муки экспортировано 334,2 тыс тонн, из которых:
мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) — 331,7 тыс. тонн;
мука других зерновых культур — 2,5 тыс тонн.
Напоминаем:
В апреле Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало, что в 2020 году урожай составит на 7-10 млн тонн или на 10-15% меньше прошлогоднего.
Позже Минэкономики улучшило прогноз урожая зерновых до 65–68 млн тонн.
Экономическая правда
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