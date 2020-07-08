Украина экспортировала рекордное количество зерна

2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом — на внешние рынки поставлено 57,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых:

кукуруза – 30,3 млн тонн;

пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн;

ячмень – 5,08 млн тонн;

рожь — 8,2 тыс тонн;

другие зерновые и зернобобовые — 791 тыс тонн.

Всего муки экспортировано 334,2 тыс тонн, из которых:

мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) — 331,7 тыс. тонн;

мука других зерновых культур — 2,5 тыс тонн.

Напоминаем:

В апреле Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало, что в 2020 году урожай составит на 7-10 млн тонн или на 10-15% меньше прошлогоднего.

Позже Минэкономики улучшило прогноз урожая зерновых до 65–68 млн тонн.

Экономическая правда