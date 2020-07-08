Кабмин разрешил "Укрзализныце" отсрочить выплату дивидендов за 2018-2019 года

Кабинет министров предоставил "Укрзализныци" отсрочку по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 года с июня на конец 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее речь идет о 750 миллионов гривень.

"С 18 марта были временно остановлены пассажирские перевозки, что ожидаемо негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци". При этом, компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее.

До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращение работы отдельных предприятий-грузоотправителей.

Девальвация курса гривны в I-м квартале также негативно изобразится на прибылях УЗ ", - отметил Криклий.

Согласно решению "Укрзализныця" дополнительно направит 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в срок не позднее 31 декабря 2020 года. На сумму таких средств, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.

Напомним:

Министерство инфраструктуры предложило перенести конечный срок выплаты дивидендов компании "Укрзализныця" с июня на конец 2020 года.

Минфин указал, что изменения в закон приведут к переносу уплаты государству 749,5 млн грн, что приведет к несоответствию росписи госбюджета установленным бюджетным назначениям. Эти предостережения не были поддержаны.

Экономическая правда