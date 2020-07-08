Иностранные инвесторы просят продлить "зеленый" тариф на два года и предупреждают о судах 

Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении "зеленого" тарифа во избежание исков в международные суды

Часть иностранных инвесторов в возобновляемые источники энергии, считает, что "зеленый" тариф следует продлить минимум на два год, а отсутствие более широкого консенсуса в законопроекте №3658 может вызвать иски в международный арбитраж.

Об этом сообщается в письме "Прямых и непрямых иностранных инвесторов" в адрес властей, копия которого оказалась в распоряжении "Интерфакс-Украина".

Голландский банк развития (FMO), Норвежский институт гарантии экспортных кредитов (GIEK) и корпорация Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) ("Прямые и непрямые иностранные инвесторы") .

"Прежде чем принимать новые законы, которые повлияют на "зеленый" тариф и стимулирующий тариф и дисбалансы (которые, как ожидается, будут гораздо более обременительными для производителей), нужен более широкий консенсус. Одна из проблем, которую инвесторы первостепенно важной – это, в том числе, продление "зеленого" тарифа минимум на два года в проекте закона №3658", – указывается в письме.

Кроме того, инвесторы считают предложенные поправки несовместимыми с обязательствами Украины по продвижению и расширению присутствия ВИЭ в энергетическом балансе страны.

Они также ожидают, что без одобрения всеми участниками ВИЭ-отрасли (более чем 800 производителей и более 7 ГВт установленной мощности) предлагаемых поправок в законах и нормативных актах, касающихся "зеленого" тарифа, стимулирующего тарифа, дисбалансов, сокращений и многих других факторов – многие проекты ВИЭ столкнутся с невыплатами долговых обязательств перед своим инвесторами, но также и перед своими местными и международными акционерами и финансирующими организациями.

Отмечается, что инвестиции прямых и непрямых иностранных инвесторов в проекты ВИЭ в Украине превышает 250 млн евро.

Напомним:

10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Группа участников рынка солнечной генерации намерена разработать и внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект о поддержке отрасли возобновляемой энергетики.