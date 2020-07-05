Новости выходных: шорт-лист на главу НБУ и назначения вице-премьера по промышленной политике

О шорт-листе на главу НБУ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка, удовлетворяет международных партнеров.

О девальвации гривны. Президент Владимир Зеленский заявил, что давления на главу НБУ из Офиса президента не было и он не видит рисков девальвации гривны.

О вице-премьере по промышленной политике. Президент Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленной политике может появиться в правительстве уже через неделю.

О минимальной зарплате. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.

О кредитах для бизнеса. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Укргазбанк подписали договор, в рамках которого будет создан гарантийный фонд кредитов на 1,5 миллиона долларов.