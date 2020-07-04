Шмыгаль заявил, что кандидатуру главы НБУ назовут в течение несколько дней

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка, удовлетворяет международных партнеров.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Шмыгаля: "Нужно время на консультации, которые были вчера начаты, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований две: высокий профессионализм и хрустальная репутация.

Все руководители банков назвали свои предложения. Есть шорт-лист, который удовлетворяет наших международных партнеров"

Детали: По его мнению, кандидатура руководителя Нацбанка может быть определена "сегодня, завтра, в ближайшие дни".

Также Шмыгаль подчеркнул, что отставка экс-главы НБУ Якова Смолия была неожиданной.

Премьер заверил, что замена руководителя Нацбанка не повлияет ни на стабильность валюты, ни на курс валюты.

Что предшествовало: 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

3 июля один из предполагаемых кандидатов экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил, что до марта 2021 года не может занять пост главы Нацбанка.

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