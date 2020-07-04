Шмыгаль заявил, что кандидатуру главы НБУ назовут в течение несколько дней
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас есть шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка, удовлетворяет международных партнеров.
Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова", которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Шмыгаля: "Нужно время на консультации, которые были вчера начаты, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований две: высокий профессионализм и хрустальная репутация.
Все руководители банков назвали свои предложения. Есть шорт-лист, который удовлетворяет наших международных партнеров"
Детали: По его мнению, кандидатура руководителя Нацбанка может быть определена "сегодня, завтра, в ближайшие дни".
Также Шмыгаль подчеркнул, что отставка экс-главы НБУ Якова Смолия была неожиданной.
Премьер заверил, что замена руководителя Нацбанка не повлияет ни на стабильность валюты, ни на курс валюты.
Что предшествовало: 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
3 июля один из предполагаемых кандидатов экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил, что до марта 2021 года не может занять пост главы Нацбанка.
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Предыстория:
- 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировалпроект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
- Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
- Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
- Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
- 3 июля Рада уволила Смолия.
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