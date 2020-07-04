Зеленский заявил, что давления на НБУ не было и он не видит рисков девальвации гривны
Президент Владимир Зеленский заявил, что давления на главу НБУ из Офиса президента не было и он не видит рисков девальвации гривны.
Об этом передает BBC.
"Я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было ли давление из Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет", - сказал президент.
Зеленский добавил, что у него со Смолием были "реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне, отношения".
По его словам, руководители банков, с которыми он встречался, не видят никаких рисков, связанных с отставкой главы НБУ.
"Все достаточно спокойно воспринимают увольнение председателя Нацбанка. Все не видят каких-либо рисков. Все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика", - сказал президент.
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Напомним:
3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".
1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.
2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
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