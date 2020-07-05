ЮНИДО и Укргазбанк подписали договор на создание фонда кредитов на 1,5 миллиона долларов

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Укргазбанк подписали договор, в рамках которого будет создан гарантийный фонд кредитов на 1,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Сообщается, что фонд поможет промышленным предприятиям получить доступ к капиталу для внедрения систем энергоменеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001, а также других мероприятий по энергоэффективности.

Фонд перекрестно гарантируется PLC Citibank Europe. Это первый и единственный в своем роде финансовый механизм, созданный организацией ООН совместно с украинским финансовым партнером, в основе которого лежит гарантия.

"Особенно ощутимой и полезной поддержка международных институтов будет для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает едва ли не самые трудные времена", - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Ожидается, что гарантийный фонд кредитов сделает весомый вклад в развитие украинского рынка промышленной энергоэффективности. Такой финансовый инструмент является особенно важным для украинской промышленности в контексте ее восстановления от последствий COVID-19.

В пресс-релизе говорится, что благодаря ему украинские предприятия получат дополнительную поддержку, которая может быть направлена ​​на оптимизацию активов, повышения энергоэффективности и восстановления и усиления конкурентоспособности бизнеса.

Экономическая правда