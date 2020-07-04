Вице-премьера по промышленной политике могут назначить уже через неделю

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленной политике может появиться в правительстве уже через неделю.

Источник: Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру.

Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и комическая индустрия, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной".

Детали: Зеленский указал, что в Украине есть полный цикл на многих предприятиях, чтобы построить промышленно мощную страну.

Напоминаем:

Ранее секретарь СНБО Данилов сообщал, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развитие космической отрасли.

По данным УП, создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.