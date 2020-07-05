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Шмыгаль: Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год

Воскресенье, 5 июля 2020, 10:52
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.

Об этом он написал в Facebook.

"Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%  ). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%) ", - написал Шмыгаль.

По его словам, видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство).

Согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию.

Напоминаем:

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.

По состоянию на июль 2020 года минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Экономическая правда

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зарплата Шмыгаль

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