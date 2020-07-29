Новости 29 июля: ВВП, Doing Business, деньги вместо "пакетов малыша"

О ВВП. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

О Doing Business. Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.

О деньгах вместо "пакетов малыша". Вместо "пакета малыша" родители смогут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Об отеле "Дніпро". Новые владельцы отеля "Дніпро" также планируют через 2-3 года построить в центре Киева киберспортивную арену на 10 тысяч человек "с нуля".

Об инвестициях в Украине. "Откат" реформ и непрозрачность - одни из основных причин возможного отзыва инвестиций в Украине, заявили в ЕБРР.

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Государство до сих пор владеет более 3500 предприятий и около 10 млн га земли. Немало было сделано за последние годы для эффективного управления этим имуществом, но продолжалось это недолго. Что указывает на "откат" реформ?(укр)