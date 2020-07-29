"Откат" реформ может быть причиной отмены инвестиций в Украине – экономист ЕБРР

"Откат" реформ и непрозрачность - одни из основных причин возможного отзыва инвестиций в Украине.

Об этом во время встречи с журналистами в рамках программы Reuters "COVID-19 Reporting HUB" заявил экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик Ливни.

"Важно, чтобы действия правительства были понятными и прозрачными. Если мы говорим об инвесторах, то очень важно сохранять стабильность ситуации.

Не должно быть "отката" в тех реформах, которые проводятся. Если реформу будут тормозить и возникнет неопределенность, то инвесторов это будет настораживать", - сказал Лирни.

По его словам, он уже как минмум 5 лет слышит о судебной реформе в Украине и надеется, что она все же будет доведена до конца.

"Также есть вопросы, касающиеся налогового режима, создания торговых зон. Когда вы приглашаете инвесторов и обещаете золотые горы, то важно, чтобы те горы и оставались золотыми", - уточнил экономист.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с руководством ЕБРР заверил, что со сменой главы Нацбанка политика НБУ останется такой же эффективной.

Наталья Бушковская, для ЭП