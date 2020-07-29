Вместо "пакетов малыша" роженицам будут выдавать деньги
Вместо "пакета малыша" родители смогут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 июля.
Проект разработан по инициативе Министерства социальной политики.
Он будет действовать в течение 2020-2021 годов.
"Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам.Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакете малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям.
Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", - отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Проект предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанке" со специальными режимом использования.
"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", - отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.
Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены учреждения розничной торговли, которые также будут обеспечивать целевое использование средств денежной компенсации.
Напомним:
Руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.
"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.
На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.
Кузьменко отмечает, что он с коллегами получил повестку на допрос в качестве свидетеля.
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