Вместо "пакетов малыша" роженицам будут выдавать деньги

Вместо "пакета малыша" родители смогут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 июля.

Проект разработан по инициативе Министерства социальной политики.

Он будет действовать в течение 2020-2021 годов.

"Пакеты, которые еще остались в регионах будут розданы роженицам.Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакете малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям.

Поэтому сейчас они смогут самостоятельно закупать товары на полную сумму, которую предусматривает бюджет", - отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанке" со специальными режимом использования.

"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", - отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.

Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены учреждения розничной торговли, которые также будут обеспечивать целевое использование средств денежной компенсации.

Напомним:

Руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Кузьменко отмечает, что он с коллегами получил повестку на допрос в качестве свидетеля.

УП.Життя