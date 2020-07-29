Шмыгаль: В рейтинге Doing Business-2021 Украина может подняться минимум на 10 позиций

Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Важно продолжить шаги на улучшение бизнес-климата в Украине. Мы ожидаем, что уже в 2021 году в рейтинге Doing Business Украина может подняться минимум на 10 позмций, а амбициозная цель - на 20 ступенек, для того, чтобы мы действительно на практике получили облегчение условий ведения бизнеса", - сказал премьер.

Напомним:

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране, заявили в Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Экономическая правда