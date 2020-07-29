Минэкономики спрогнозировало ВВП, инфляцию и курс гривни на 2021 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров 29 июля, передает "Интерфакс-Украина".

В 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Минэкономики построило макропрогноз с учетом среднегодового курс гривны 29,1 за доллар.

Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса составит в 2021 году 10,4 млрд долларов и 13,6 млрд долларов в 2022 году.

Доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс грн (в два этапа - до 6 тыс грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс грн с 1 июля), а в 2022 году - до 6,7 тыс грн и до 7,176 тыс грн в 2023 году.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тыс грн и 15,4 тыс грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Напоминаем:

Правительство в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса.

Предполагалось, что после падения на 4,3% ВВП в этом году экономика в 2021 году вернется к росту и восстановится на 2,4%.