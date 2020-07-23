Новости 23 июля: отель "Дніпро", облигации, ставка

Об отеле "Дніпро". Отель "Дніпро" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Новые владельцы отеля "Дніпро" не планировали покупку объекта для создания игорного бизнеса.

Об облигациях. Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

О ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых.

Нацбанк завершил цикл снижения учетной ставки - в НБУ ожидают, что ставка останется на текущем уровне до конца года.

О падении ВВП. Нацбанк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%.

О займе от ЕС. Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - 23 июля подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.

Об инфляции. Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года).

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