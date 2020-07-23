Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - Шмыгаль

Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - 23 июля подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направленный на обеспечение благосостояния украинских граждан", - написал Шмыгаль.

По его словам, 1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии.

Напомним:

Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Экономическая правда