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Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - Шмыгаль

Четверг, 23 июля 2020, 14:52
 

Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - 23 июля подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направленный на обеспечение благосостояния украинских граждан", - написал Шмыгаль.

По его словам, 1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии.

 

Напомним:

Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Экономическая правда

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ЕС деньги Шмыгаль

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