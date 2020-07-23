НБУ ухудшил прогноз падения ВВП на 2020 год до 6%

Нацбанк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

"Глубокое падение осталось позади - во втором квартале.

Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризы сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации", - заявил Шевченко.

"Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление", - добавил он.

"Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.

Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", - добавили в НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что экономика в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Напомним:

В январе-мае 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 5,9%, по уточненным данным Госстата, в 1 квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2020 упал на 1,3% (в предварительном прогнозе Госстата ожидалось 1,5%).

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.