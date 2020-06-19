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Госстат улучшил оценку падения экономики Украины в первом квартале

Пятница, 19 июня 2020, 16:19
 

Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2020 упал на 1,3% (в предварительном прогнозе Госкомстата ожидалось 1,5%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП уменьшился на 0,7%

 

Номинальный ВВП составил 845,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 20203 грн.

Напомним:

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Экономическая правда

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ВВП

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