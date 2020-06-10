МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Источник: МВФ

Детали: МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году упадет с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%.

Также, был обновлен прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с увеличением до 3% в 2022 году.

Что было раньше: Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Украинская правда