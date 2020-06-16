Петрашко прогнозирует рост экономики в 4 квартале 2020 года

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
Экономическая правда
Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.
Об этом на брифинге заявил глава министерства Игорь Петрашко.
"На третий квартал ожидаем восстановления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил он.
По словам министра, такой прогноз предполагает, что количество больных COVID-19 не будет существенно увеличиваться.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает роста экономических показателей во втором полугодии 2020 года, в частности благодаря программе стимулирования экономики.
Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
Экономическая правда
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