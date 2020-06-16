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Петрашко прогнозирует рост экономики в 4 квартале 2020 года

Вторник, 16 июня 2020, 16:02
 

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Об этом на брифинге заявил глава министерства Игорь Петрашко.

"На третий квартал ожидаем восстановления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил он.

По словам министра, такой прогноз предполагает, что количество больных COVID-19 не будет существенно увеличиваться.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает роста экономических показателей во втором полугодии 2020 года, в частности благодаря программе стимулирования экономики.

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Экономическая правда

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экономика ВВП Минэкономики

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