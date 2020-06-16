Петрашко прогнозирует рост экономики в 4 квартале 2020 года

Минэкономики ожидает восстановления роста экономики Украины в октябре - декабре 2020 года.

Об этом на брифинге заявил глава министерства Игорь Петрашко.

"На третий квартал ожидаем восстановления торговли, производства и на четвертый - ожидаем уже рост", - отметил он.

По словам министра, такой прогноз предполагает, что количество больных COVID-19 не будет существенно увеличиваться.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает роста экономических показателей во втором полугодии 2020 года, в частности благодаря программе стимулирования экономики.